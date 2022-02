Amici 21, Mattia Zenzola deve lasciare la scuola… ma per lui arriva anche una buona notizia! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mattia Zenzola deve lasciare la scuola di Amici 21. Nel corso del daytime appena andato in onda abbiamo visto il ragazzo provare a ricominciare a ballare dopo l’infortunio subito, tentativo andato però male dal momento che il ballerino ha continuato ad accusare dolore alla caviglia. Proprio per questo Mattia è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che purtroppo non hanno dato l’esito sperato: il ragazzo dovrà stare fermo due mesi e quindi non potrà andare al serale e continuare la sua esperienza nel talent. A comunicare a Mattia l’esito del controllo medico, e quindi l’addio al programma, il suo maestro Raimondo Todaro che però ha portato al ballerino anche una buona notizia: Zenzola, infatti, ha già un branco ... Leggi su isaechia (Di venerdì 11 febbraio 2022)la scuola di21. Nel corso del daytime appena andato in onda abbiamo visto il ragazzo provare a ricominciare a ballare dopo l’infortunio subito, tentativo andato però male dal momento che il ballerino ha continuato ad accusare dolore alla caviglia. Proprio per questoè stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che purtroppo non hanno dato l’esito sperato: il ragazzo dovrà stare fermo due mesi e quindi non potrà andare al serale e continuare la sua esperienza nel talent. A comunicare al’esito del controllo medico, e quindi l’addio al programma, il suo maestro Raimondo Todaro che però ha portato al ballerinounanotizia:, infatti, ha già un branco ...

Advertising

PignatelliSwamy : RT @doriananorcia: AMICI è questo. Noi vediamo solo una piccola parte delle cose, ma loro si vogliono bene, l’uscita di Mattia ha dimostra… - colcuoreamille : RT @doriananorcia: AMICI è questo. Noi vediamo solo una piccola parte delle cose, ma loro si vogliono bene, l’uscita di Mattia ha dimostra… - _iregale_ : RT @doriananorcia: AMICI è questo. Noi vediamo solo una piccola parte delle cose, ma loro si vogliono bene, l’uscita di Mattia ha dimostra… - crypicciau17 : RT @melaubriaca: Non dimentichiamoci che anche Andreas si fece male e lanno seguente vinse Amici. Sono in una valle di lacrime per Mattia,… - giada04_ : RT @doriananorcia: AMICI è questo. Noi vediamo solo una piccola parte delle cose, ma loro si vogliono bene, l’uscita di Mattia ha dimostra… -