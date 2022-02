Vaccino, ciclo completo e dose booster: tutti i dati dei Comuni bergamaschi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 929.666 i cittadini bergamaschi che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione, 678.208 (più del 60%) quelli che hanno ricevuto anche la dose booster: questo l’ultimo aggiornamento, al pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, secondo il portale dedicato di Regione Lombardia. Nella fase attuale ad essere sotto la lente di ingrandimento è in particolare la terza dose, quella che secondo gli esperti sta dando i risultati migliori nell’abbattimento della possibilità di contagio e, soprattutto, nella prevenzione della malattia grave e, quindi, dell’ospedalizzazione. “A gennaio in Lombardia il rischio di morte per Covid di un non vaccinato rispetto ad un vaccinato con booster è risultato di 7 volte superiore – aveva ricordato l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 929.666 i cittadiniche hanno completato ilprimario di vaccinazione, 678.208 (più del 60%) quelli che hanno ricevuto anche la: questo l’ultimo aggiornamento, al pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, secondo il portale dedicato di Regione Lombardia. Nella fase attuale ad essere sotto la lente di ingrandimento è in particolare la terza, quella che secondo gli esperti sta dando i risultati migliori nell’abbattimento della possibilità di contagio e, soprattutto, nella prevenzione della malattia grave e, quindi, dell’ospedalizzazione. “A gennaio in Lombardia il rischio di morte per Covid di un non vaccinato rispetto ad un vaccinato conè risultato di 7 volte superiore – aveva ricordato l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione ...

AnisiaSorrentin : @Annam0bene @disinformatico @nordsudeastwest @marcomasce1 E come esattamente? Odiando persone che hanno scelto di n… - WordOnAWing_ : @JessGab8 Mi sto riprendendo, febbre post vaccino + ciclo, tre giorni a letto, ho iniziato a muovermi stamattina, s… - Francesco__78 : Quindi 'l’ente pubblico nazionale che regola i farmaci a uso umano in Italia' [...] 'e segue il ciclo di vita del m… - danzaspighe : RT @LauraValenza1: #Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è un religione'. Io, invece, mio figlio l'ho fatto vaccinare col ciclo compl… - frabarraco : RT @LauraValenza1: #Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è un religione'. Io, invece, mio figlio l'ho fatto vaccinare col ciclo compl… -