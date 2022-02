Uomini e Donne, registrazione 9 febbraio: colpo di scena nel trono di Matteo (Di giovedì 10 febbraio 2022) colpo di scena nel trono classico di Uomini e Donne: a essere coinvolto è il trono di Matteo Ranieri, che è cominciato da un paio di mesi appena e già minaccia di finire nel peggiore dei modi, ovvero senza una scelta e con tanta amarezza sia da parte del protagonista, che di chi lo ha messo sul trono. Sempre dalle anticipazioni dell’ultima registrazione, poi, vedremo che Gemma Galgani continua a collezionare insuccessi e invece la sua amica Ida Platano potrebbe lasciare presto il programma. Uomini e Donne, Giulia Latini sorprende: “Sono in debito con Soleil” Giulia e Soleil Sorge sono state entrambe corteggiatrici di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 febbraio 2022)dinelclassico di: a essere coinvolto è ildiRanieri, che è cominciato da un paio di mesi appena e già minaccia di finire nel peggiore dei modi, ovvero senza una scelta e con tanta amarezza sia da parte del protagonista, che di chi lo ha messo sul. Sempre dalle anticipazioni dell’ultima, poi, vedremo che Gemma Galgani continua a collezionare insuccessi e invece la sua amica Ida Platano potrebbe lasciare presto il programma., Giulia Latini sorprende: “Sono in debito con Soleil” Giulia e Soleil Sorge sono state entrambe corteggiatrici di ...

