Uomini e Donne, brutto colpo per Gemma | Un ex la inchioda “è ora di finirla” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani avrebbe ricevuto un ‘brutto colpo’ da parte di un ex: ecco cosa le ha detto. Gemma Galgani è da sempre una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Di puntata in puntata assistiamo a simpatici botta e risposta con la sua acerrima ‘nemica’ Tina Cipollari. Tuttavia in diverse occasioni questi sfociano in veri e propri battibecchi e scontri, che perdono quella ‘connotazione’ più ironica e divertente che intrattiene il pubblico. Uomini e Donne, Gemma Galgani-AltranotiziaIn particolare, nelle ultime puntate, le due sono tornate a scontrarsi con toni accesi riguardo alle storie sentimentali della dama. La Galgani infatti avrebbe ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime puntate diGalgani avrebbe ricevuto un ‘’ da parte di un ex: ecco cosa le ha detto.Galgani è da sempre una delle protagoniste indiscusse di. Di puntata in puntata assistiamo a simpatici botta e risposta con la sua acerrima ‘nemica’ Tina Cipollari. Tuttavia in diverse occasioni questi sfociano in veri e propri battibecchi e scontri, che perdono quella ‘connotazione’ più ironica e divertente che intrattiene il pubblico.Galgani-AltranotiziaIn particolare, nelle ultime puntate, le due sono tornate a scontrarsi con toni accesi riguardo alle storie sentimentali della dama. La Galgani infatti avrebbe ...

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - zaiapresidente : ?? Sono soddisfatto che in Consiglio Regionale del Veneto si sia approvata all'unanimità la legge per favorire pari… - elypyt : RT @MarevaBogi: #ilVeroSenso della dignità che ci diamo. Donne ma anche uomini. - zazoomblog : Uomini e Donne Matteo anticipazioni: Federica e Denise sostituite da due nuove corteggiatrici? - #Uomini #Donne… -