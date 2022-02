Ultime Notizie Roma del 10-02-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 10 febbraio microfono Giuliano Ferrigno dopo la dose booster di vaccino anti covid e ci sarà una quarta dose te lo chiedono in tanti per il direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini non sarà una quarta dose ma un richiamo annuale dovremmo forse fraternizzare anche con quello il lato sull’immunità di vaccini e molta favore confortante aggiunto Magrini efficacia di questi Fieri ha sottolineato è andata anche meglio del previsto il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia che è stato confermato in molti paesi nel primo trimestre di utilizzo reale C’è stata poi una lenta e graduale perdita di efficacia nel secondo trimestre firma ancora Mangolini che ci ha portato l’idea della dose Booster che ormai abbiamo ampiamente fatto anche per ...