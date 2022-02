Ufficiale l’uscita di Better Call Saul 6: i fan hanno indovinato la data del primo episodio della parte I (Di venerdì 11 febbraio 2022) l’uscita di Better Call Saul 6, almeno negli Stati Uniti su AMC, è finalmente Ufficiale: la serie torna a due anni di distanza dalla quinta stagione, con l’ultimo atto della saga di Saul Goodman. l’uscita di Better Call Saul 6 è fissata per il 18 aprile: si tratta della data che molti fan della serie avevano intuito come quella prescelta per la première di stagione, dopo che nel teaser rilasciato da AMC erano apparsi degli indizi in tal senso. Ora la data della première è confermata dalla rete, che ha già iniziato la promozione dell’ultimo capitolo dello spin-off di Breaking Bad. l’uscita di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)di6, almeno negli Stati Uniti su AMC, è finalmente: la serie torna a due anni di distanza dalla quinta stagione, con l’ultimo attosaga diGoodman.di6 è fissata per il 18 aprile: si trattache molti fanserie avevano intuito come quella prescelta per la première di stagione, dopo che nel teaser rilasciato da AMC erano apparsi degli indizi in tal senso. Ora lapremière è confermata dalla rete, che ha già iniziato la promozione dell’ultimo capitolo dello spin-off di Breaking Bad.di ...

