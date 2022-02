"Stava per mollare tutto". Gianni Morandi, dramma segreto: il momento più difficile (di cui nessuno sapeva) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quando Mimma Gasparri parla di musica e grandi artisti, non si può far altro che stare a sentire. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno - la trasmissione che va in onda tutti i giorni su Rai1 - la signora della musica italiana ha parlato dei migliori cantanti che ha seguito nel corso della sua carriera e anche del Festival di Sanremo 2022. L'83enne è sostanzialmente d'accordo con la vittoria di Mahmood e Blanco: “La mia canzone preferita del Festival è stata ‘Brividi', la vincitrice, ma non mi sono dispiaciuti Fabrizio Moro e Sangiovanni”. Inevitabile parlare di Gianni Morandi, che la signora Gasparri conosce benissimo: “Nel '68 Morandi non voleva cantare più, ma lui è ancora lì nel 2022 e per me è la più bella voce italiana, ancora ascoltiamo i suoi pezzi. Il terzetto Morandi-Ruggeri-Tozzi non so ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quando Mimma Gasparri parla di musica e grandi artisti, non si può far altro che stare a sentire. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno - la trasmissione che va in onda tutti i giorni su Rai1 - la signora della musica italiana ha parlato dei migliori cantanti che ha seguito nel corso della sua carriera e anche del Festival di Sanremo 2022. L'83enne è sostanzialmente d'accordo con la vittoria di Mahmood e Blanco: “La mia canzone preferita del Festival è stata ‘Brividi', la vincitrice, ma non mi sono dispiaciuti Fabrizio Moro e Sangiovanni”. Inevitabile parlare di, che la signora Gasparri conosce benissimo: “Nel '68non voleva cantare più, ma lui è ancora lì nel 2022 e per me è la più bella voce italiana, ancora ascoltiamo i suoi pezzi. Il terzetto-Ruggeri-Tozzi non so ...

Advertising

Gia_mmai : RT @iamfabianam: ‘Linea della vita’ ed è subito Stefania Orlando che lascia tutto per andare a vedere chi stava litigando #jeru https://t.c… - alwayszorzii : RT @iamfabianam: ‘Linea della vita’ ed è subito Stefania Orlando che lascia tutto per andare a vedere chi stava litigando #jeru https://t.c… - panevinoeansia : RT @iamfabianam: ‘Linea della vita’ ed è subito Stefania Orlando che lascia tutto per andare a vedere chi stava litigando #jeru https://t.c… - giotroc : @Qua_Agatha Poverino, già stava in pensiero per quello che ha detto (ha detto?) il nostro ministro degli esteri. - rachi_2808 : RT @iamfabianam: ‘Linea della vita’ ed è subito Stefania Orlando che lascia tutto per andare a vedere chi stava litigando #jeru https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Stava per L'accusa di Palamara: 'La caccia a Renzi iniziò quando diventò premier' ... altra accusa, fu perché la Banca d'Italia all'epoca stava ancora tentando il salvataggio dell'... Per ristabilire la verità dovrà intervenire il Consiglio di Stato al quale Rossi aveva presentato ...

Gualtieri con Francesco Totti e Tom Holland al Belvedere Tarpeo AGI/Vista - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato Tom holland e Francesco Totti al Belvedere Tarpeo. Il primo cittadino si stava recando al Maxxi per la Presentazione del progetto di ampliamento del museo con i ministri Dario Franceschini ed Enrico Giovannini e si è fermato a salutare Totti e Holland sul set di un film.

Spielberg stava per bocciare l'iconica colonna sonora de Lo squalo: «Pensavo fosse uno scherzo» ilmessaggero.it Mamma dona rene al figlio Nel giorno del compleanno È il trapianto numero 500 da donatore vivente al Policlinico di Milano. Mamma e figlio arrivano da fuori Regione. Così l’uomo ha potuto evitare di andare in dialisi ...

L’IMPATTO DEGLI ESG Investimenti sostenibili, crescita accompagnata dalla verificabilità All’inizio del 2020 gli investimenti sostenibili a livello globale hanno raggiunto la cifra significativa di 35.300 miliardi di dollari.

... altra accusa, fu perché la Banca d'Italia all'epocaancora tentando il salvataggio dell'...ristabilire la verità dovrà intervenire il Consiglio di Stato al quale Rossi aveva presentato ...AGI/Vista - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato Tom holland e Francesco Totti al Belvedere Tarpeo. Il primo cittadino sirecando al Maxxila Presentazione del progetto di ampliamento del museo con i ministri Dario Franceschini ed Enrico Giovannini e si è fermato a salutare Totti e Holland sul set di un film.È il trapianto numero 500 da donatore vivente al Policlinico di Milano. Mamma e figlio arrivano da fuori Regione. Così l’uomo ha potuto evitare di andare in dialisi ...All’inizio del 2020 gli investimenti sostenibili a livello globale hanno raggiunto la cifra significativa di 35.300 miliardi di dollari.