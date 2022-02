Speed skating, programma Olimpiadi 11 febbraio: orari 10000 metri, tv, streaming, italiane in gara (Di giovedì 10 febbraio 2022) Domani, venerdì 11 febbraio, a partire dalle 09.00 italiane il programma delle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina) per lo Speed skating proporrà i 10.000 metri maschili. Sul ghiaccio cinese andrà in scena la prova più lunga del pattinaggio pista lunga velocità dove servirà maestria nella gestione dello sforzo e nella massimizzazione della propria prestazione. Ai nastri partenza l’Italia avrà tre atleti: Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto. Quest’ultimo è tra gli osservati speciali, avendo mostrato in questa stagione qualità di non poco conto nelle specialità “distance”. Tuttavia, pensare alla medaglia è assai ardito, pensando alla truppa olandese molto agguerrita che lancerà il guanto di sfida allo svedese Nils van der Poel, oro nei 5000 ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Domani, venerdì 11, a partire dalle 09.00ildelleInvernali di Pechino (Cina) per loproporrà i 10.000maschili. Sul ghiaccio cinese andrà in scena la prova più lunga del pattinaggio pista lunga velocità dove servirà maestria nella gestione dello sforzo e nella massimizzazione della propria prestazione. Ai nastri partenza l’Italia avrà tre atleti: Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto. Quest’ultimo è tra gli osservati speciali, avendo mostrato in questa stagione qualità di non poco conto nelle specialità “distance”. Tuttavia, pensare alla medaglia è assai ardito, pensando alla truppa olandese molto agguerrita che lancerà il guanto di sfida allo svedese Nils van der Poel, oro nei 5000 ...

