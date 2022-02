Sci alpino, il borsino del superG femminile: Lara Gut-Behrami e Federica Brignone in prima fila, Elena Curtoni ci prova (Di giovedì 10 febbraio 2022) La giornata di domani dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, per quanto riguarda lo sci alpino, propone una delle gare più belle, iconiche e attese di tutto il calendario: il superG femminile. I cancelletti di partenza della pista di Yanqing si apriranno alle ore 4.00 italiane (le ore 11.00 locai) lanciando una grande domanda: “Chi sarà la favorita per questa gara?” Le opzioni sono numerose anche se, oggettivamente, l’assenza forzata della nostra Sofia Goggia depenna dalla categoria “candidate alla medaglia d’oro” uno dei nomi più scontati. La bergamasca sarà costretta ai box a fare il tifo per le compagne che, sia ben chiaro, partono comunque con la chiara intenzione di puntare in alto. Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) La giornata di domani dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, per quanto riguarda lo sci, propone una delle gare più belle, iconiche e attese di tutto il calendario: il. I cancelletti di partenza della pista di Yanqing si apriranno alle ore 4.00 italiane (le ore 11.00 locai) lanciando una grande domanda: “Chi sarà la favorita per questa gara?” Le opzioni sono numerose anche se, oggettivamente, l’assenza forzata della nostra Sofia Goggia depenna dalla categoria “candidate alla medaglia d’oro” uno dei nomi più scontati. La bergamasca sarà costretta ai box a fare il tifo per le compagne che, sia ben chiaro, partono comunque con la chiara intenzione di puntare in alto., Marta Bassino,e Francesca Marsaglia ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - OA_Sport : #Sci alpino, il borsino del superG femminile: Lara #Gut-Behrami e Federica #Brignone in prima fila, Elena #Curtoni… - zazoomblog : VIDEO Sci alpino Johannes Strolz completa il capolavoro in slalom! Manche da antologia - #VIDEO #alpino #Johannes… - Stefano_Lupus : Sci alpino, Matteo Marsaglia durissimo: 'Vergognoso. Bisogna essere uomini prima che campioni' -