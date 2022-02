Sarri: “Il mio Napoli superiore alla Lazio, non posso clonare i calciatori” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Lazio di Sarri esce dalla coppa Italia dopo la sconfitta contro il Milan. Il tecnico di Figline tira in ballo il suo Napoli Il Milan travolge la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter: 4-0 a San Siro. I capitolini escono dalla Coppa Italia, non proprio nel migliore dei modi. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Maurizio Sarri ha parlato senza mezzi termini della prestazione dei suoi. “Non so, eravamo spenti, spero che il problema sia stato fisico perché se è mentale è un po’ preoccupante: è un periodo che facevamo prestazioni di una certa continuità, e questa sera siamo tornati agli antichi difetti. Gli alti e bassi negli ultimi due mesi non c’erano più stati: mi aspettavo delle difficoltà, puoi perdere con il Milan, ma mi aspettavo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladiesce dcoppa Italia dopo la sconfitta contro il Milan. Il tecnico di Figline tira in ballo il suoIl Milan travolge lae vola in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter: 4-0 a San Siro. I capitolini escono dCoppa Italia, non proprio nel migliore dei modi. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Maurizioha parlato senza mezzi termini della prestazione dei suoi. “Non so, eravamo spenti, spero che il problema sia stato fisico perché se è mentale è un po’ preoccupante: è un periodo che facevamo prestazioni di una certa continuità, e questa sera siamo tornati agli antichi difetti. Gli alti e bassi negli ultimi due mesi non c’erano più stati: mi aspettavo delle difficoltà, puoi perdere con il Milan, ma mi aspettavo ...

