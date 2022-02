Sanchez risorsa in più per Inzaghi. E l’Inter pensa a un piano per trattenerlo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Sembra proprio che il futuro del centravanti dell'Inter, Sanchez, sia in forte discussione. Il suo contratto scadrà infatti a giugno 2020 e, dopo aver vissuto un difficile inizio di stagione, l'Inter starebbe pensando di ridurre il suo ingaggio.? Momenti positivi per Alexis Sanchez, autore di un gran gol contro la Roma in Coppa Italia. Quindi all'Inter si torna a parlare del suo futuro. "A causa della sua età e dello stipendio molto alto (7 milioni di dollari netti), l'attaccante del Tokopila è considerato una 'zavorra' che sarà presto eliminata, è stato menzionato per la prima volta come possibile titolare la scorsa estate e poi gennaio. Invece, ha un anno contratto e i prossimi mesi potrebbero cambiare le cose. Ricordiamo che l'Inter con Nino gode dei benefici fiscali del Growth Act, il suo contratto è ancora pesante. ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Sembra proprio che il futuro del centravanti dell'Inter,, sia in forte discussione. Il suo contratto scadrà infatti a giugno 2020 e, dopo aver vissuto un difficile inizio di stagione, l'Inter starebbendo di ridurre il suo ingaggio.? Momenti positivi per Alexis, autore di un gran gol contro la Roma in Coppa Italia. Quindi all'Inter si torna a parlare del suo futuro. "A causa della sua età e dello stipendio molto alto (7 milioni di dollari netti), l'attaccante del Tokopila è considerato una 'zavorra' che sarà presto eliminata, è stato menzionato per la prima volta come possibile titolare la scorsa estate e poi gennaio. Invece, ha un anno contratto e i prossimi mesi potrebbero cambiare le cose. Ricordiamo che l'Inter con Nino gode dei benefici fiscali del Growth Act, il suo contratto è ancora pesante. ...

