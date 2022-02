Roma, rilancia l’attività alberghiera in Via Veneto poi finisce sul lastrico: «Il Covid è stata la scusa, ecco il piano dei locatari “per farmi fuori”» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un imprenditore che restaura e rilancia una promettente attività alberghiera in una delle zone più “in” della Capitale, Via Veneto, prendendo in affitto uno stabile a dir poco fatiscente. L’inizio, nonostante alcune difficoltà legate proprio ai lavori, è buono, i profitti iniziano ad arrivare ma poi il sogno si infrange e l’imprenditore finisce sul lastrico. All’apparenza sembrerebbe una storia come purtroppo ce ne sono tante considerando che l’epilogo coincide peraltro con lo scoppio della pandemia che ha fatto sprofondare il settore in una crisi senza precedenti. E invece, stando ai documenti inviati alla nostra Redazione, dietro ci sarebbe molto di più. Una prassi, un sistema studiato a tavolino per far rilanciare attività o locali abbandonati, eseguendo costosi lavori di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un imprenditore che restaura euna promettente attivitàin una delle zone più “in” della Capitale, Via, prendendo in affitto uno stabile a dir poco fatiscente. L’inizio, nonostante alcune difficoltà legate proprio ai lavori, è buono, i profitti iniziano ad arrivare ma poi il sogno si infrange e l’imprenditoresul. All’apparenza sembrerebbe una storia come purtroppo ce ne sono tante considerando che l’epilogo coincide peraltro con lo scoppio della pandemia che ha fatto sprofondare il settore in una crisi senza precedenti. E invece, stando ai documenti inviati alla nostra Redazione, dietro ci sarebbe molto di più. Una prassi, un sistema studiato a tavolino per farre attività o locali abbandonati, eseguendo costosi lavori di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, rilancia l’attività alberghiera in Via Veneto poi finisce sul lastrico: «Il Covid è stata la scusa, ecco il p… - arci_roma : Il Teatro Piccolo di Pietralata è sotto sfratto e rilancia, con le associazioni del territorio, la vertenza general… - CODICIassconsum : L'ennesimo episodio di usura nella capitale rilancia l'allarme. Lettera al Sindaco #Gualtieri per conoscere i progr… - il_piccolo : A Roma il post Covid rilancia la riapertura del Mediterraneo, storico hotel decò - LaStampa : A Roma il post Covid rilancia la riapertura del Mediterraneo, storico hotel decò -