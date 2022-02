Regno Unito, il principe Carlo positivo al Covid (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il principe Carlo è risultato positivo al Covid. Clarence House lo ha annunciato in una nota pubblicata sul profilo Twitter del principe: “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”. Dubbi sulla possibile positività della regina Elisabetta. Nella nota si legge infatti che il principe Carlo l’ha incontrata “di recente”, ma al momento “non manifesta alcun sintomo”. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilè risultatoal. Clarence House lo ha annunciato in una nota pubblicata sul profilo Twitter del: “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”. Dubbi sulla possibile positività della regina Elisabetta. Nella nota si legge infatti che ill’ha incontrata “di recente”, ma al momento “non manifesta alcun sintomo”. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

