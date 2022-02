Rasoi | telefonini | auricolari | corrieri di Amazon rubavano la merce | sono marito e moglie

Advertising

LA NAZIONE

Arezzo, 10 febbraio 2022 - Rubavano la merce trasportata per conto di Amazon: marito e moglie arrestati dalla Polizia di Stato. Ieri mattina la Polizia di Stato, ha arrestato un uomo e una donna, ...