Oscar 2022, Kristen Stewart: "Non avrei mai pensato di ottenere una nomination in 1.000 anni" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Kristen Stewart ha celebrato la candidatura agli Oscar 2022 come miglior attrice protagonista per il ruolo di Lady Diana in spencer con un pizzico di incredulità. Kristen Stewart festeggia un importante traguardo nella sua carriera. L'attrice 31enne è nominata come migliore attrice agli Oscar 2022 per il ruolo della principessa Diana in Spencer, notizia che ha accolto incredula. Kristen Stewart ha dichiarato a Entertainment Tonight di essere "senza parole e onorata" per il riconoscimento dell'Academy, oltre che "sconvolta". "Non avrei mai pensato in mille anni di trovarmi in compagnia di queste quattro donne incredibili" ha aggiunto, riferendosi alle altre candidate:

