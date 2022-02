Omicidio a Palma di Montechiaro | ucciso un imprenditore | preso il killer

(Di giovedì 10 febbraio 2022)di– Un 63enne, Lillo Saito, è statocon colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto adi, un paese a 20 chilometri da Agrigento. La vittima era all’interno della propria autovettura Chevrolet Captiva, nella centrale piazza Provenzani, quando è stato raggiunto da colpi di pistola. L’omicida, Angelo Incardona, 43 anni, si è costituito ai carabinieri che indagano diretti dal comandante provinciale di Agrigento, il colonello Vittorio Stingo. Incardona ha tentato di assassinare anche i genitori della vittima. Li ha raggiunti nella loro abitazione sparando altri colpi di pistola che però hanno ferito solo di striscio la coppia. I due sono stati trasportati nell’ospedale di Licata, ma le loro condizioni non sono ritenute gravi. L’assassino dopo il raid è rientrato ...

Un 63enne, Lillo Saito, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco in un agguato avvenuto a Palma di Montechiaro, un paese a 20 chilometri da Agrigento. La vittima era all'interno della propria autovettura Chevrolet Captiva, nella centrale piazza Provenzani, quando è stato raggiunto da colpi di pistola. Il noto commerciante locale Lillo Saito è stato freddato a Palma di Montechiaro con 4 colpi al viso dal 44enne Angelo Incardona, che poco dopo aver compiuto l'omicidio si è consegnato ai carabinieri. "E' una vecchia storia di mafia". Sono le uniche parole pronunciate da Angelo Incardona, 44 anni, subito dopo l'omicidio di Lillo Saito, 65 anni, freddato nel pomeriggio a Palma di Montechiaro.