Offese a Pellegrini | campionessa | mi faccio due grosse risate

(Di venerdì 11 febbraio 2022) "Sull'arroganza e la mitomania non posso dire niente, perché forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull'offesa, però, avrei qualcosa da dire". Questo il ...

Questo il commento di Federica, affidato a una storia di Instagram, in merito ai ...l'inizio e la fine del tratto di 'Lungomare delle Stelle' intitolato alla nuotatrice di Spinea con...Questa mattina sul lungomare di Jesolo sono comparsi dei cartelli, sovrapposti a quelli che intitolano il lungomare delle stelle a Federica, con insulti alla campionessa azzurra. La "Divina" ha poi risposto così al "furbetto del cartello" tramite delle stories Instagram: "Non capisco perché lo abbia fatto e spero che venga ...Cronaca - Sono comparse sul 'Lungomare delle Stelle' intitolato all'ex nuotatrice di Spinea. Indagini della polizia. Zaia: 'L'inciviltà non risparmia nessuno'. Le reazioni di condanna approfondimento ...I vigili hanno risposto alla segnalazione immediatamente, rimuovendo gli adesivi Federica Pellegrini: reazione rabbiosa alle offese! La Pellegrini, al momento in Cina, per seguire le Olimpiadi ...