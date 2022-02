Mire cinesi su porti | 5G e università Allarme del Copasir

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La Cina è troppo vicina. Strigliata delal governo. Nella relazione annuale il comitato parlamentare di controllo dei Servizi segreti riaccende i riflettori sulla penetrazione del governo cinese negli asset strategici italiani. Dalla rete 5G allee la ricerca fino ai, la Cina “rappresenta un avversario strategico” per il Paese. Il primo monito riguarda la rete 5G, una delle tecnologie più sensibili per la sicurezza nazionale al centro da anni di un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, con i primi che accusano il rivale di inserire “backdoor” nella rete e usare le sue aziende per spiare i Paesi occidentali. Nel dicembre del 2019 il, allora presieduto dal leghista Raffaele Volpi, aveva lanciato unsulla rete di ultima generazione invitando il governo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mire cinesi

L'INDIPENDENTE

Leespansionistichenon guardano in faccia a nessuno, nemmeno quando si tratta di due paesi - Georgia e Russia - che dopo il conflitto del 2008 non hanno mai ricucito i rapporti. Dal 2019 ...... in prima linea rispetto alledi Pechino che la considera un pezzo di proprio territorio da ... Il timore degli operatori è che in dieci anni, grazie alle sovvenzioni del governo, le aziende...La crisi energetica di oggi sembra diversa da quelle del passato. A determinarla contribuiscono vari fattori, dalle mire imperiali russe alla transizione energetica cinese. Superarla richiede un ...La crisi energetica di oggi sembra diversa da quelle del passato. A determinarla contribuiscono vari fattori, dalle mire imperiali russe alla transizione energetica cinese. Superarla richiede un ...