Milan, incontro importante per Botman: le ultime di Daniele Longo / VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) C'è stato un incontro tra il Milan e gli agenti di Sven Botman, olandese classe 2000, per giugno: discorso ben avviato. Costa circa 30 milioni. Nella VIDEO news le ultime di Daniele Longo a Radio Rossonera a riguardo. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022) C'è stato untra ile gli agenti di Sven, olandese classe 2000, per giugno: discorso ben avviato. Costa circa 30 milioni. Nellanews ledia Radio Rossonera a riguardo.

