Michele Merlo completamente dimenticato a Sanremo: il commento del padre (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre continuano le indagini per capire se Michele Merlo – in arte Mike Bird – poteva essere salvato ricevendo tempestivamente le cure adeguate per la leucemia fulminante che l’ha colpito e ucciso, i fan del cantante diventato famoso ad Amici hanno dovuto constatare con tristezza che il loro appello affinché Michele venisse ricordato al Festival di Sanremo 2022, sul palco dove aveva sempre sognato di essere, è caduto nel vuoto. Non c’è stato nessun ricordo da parte di Amadeus e degli altri autori, con grande tristezza anche del padre del cantante, che ha commentato così: “Costava poco farlo, però me l’aspettavo. Non voglio polemiche”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morte Michele Merlo, spunta la foto di un vistoso livido: “Si poteva salvare” I ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre continuano le indagini per capire se– in arte Mike Bird – poteva essere salvato ricevendo tempestivamente le cure adeguate per la leucemia fulminante che l’ha colpito e ucciso, i fan del cantante diventato famoso ad Amici hanno dovuto constatare con tristezza che il loro appello affinchévenisse ricordato al Festival di2022, sul palco dove aveva sempre sognato di essere, è caduto nel vuoto. Non c’è stato nessun ricordo da parte di Amadeus e degli altri autori, con grande tristezza anche deldel cantante, che ha commentato così: “Costava poco farlo, però me l’aspettavo. Non voglio polemiche”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Morte, spunta la foto di un vistoso livido: “Si poteva salvare” I ...

Advertising

unagrazia : RT @HoldMyHant: Non so se c'era già o meno, ma ho trovato questo e ho voluto condividerlo con tutt* i/le fan di Michele Merlo - unagrazia : RT @28HABITX: mi dispiace troppo che non abbiano fatto un omaggio a Michele Merlo, davvero tanto. - infoitcultura : Michele Merlo non è stato ricordato a Sanremo, la rabbia del padre: “Costava poco farlo, non si è voluto” - TwitGinger : Ecco quello che sappiamo sull'omaggio a #MicheleMerlo - infoitcultura : Sanremo 2022, Amadeus snobba l'appello delle fans di Michele Merlo -