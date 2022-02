Meloni: “Saviano mi dà della bastarda ma non accetta confronto” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Saviano mi dà della bastarda in tv, ma non accetta la mia sfida di confrontarci sul tema dell’immigrazione… Fanno così perché sanno che le nostre idee sono più efficaci delle loro…”. Così Giorgia Meloni ad ‘Anni Venti’ su Rai2. Perché molti ‘giornaloni’ continuano a definirla leader di un partito sovranista e di destra? ”Il mondo dell’informazione ha compreso molto bene che un partito” come Fdi, ”di persone libere, orgogliose”, che “non si piegano al mainstream, è un problema”, replica Meloni. ”Siccome quando hai un partito del genere – spiega la leader di Fdi – è difficile dire che è disonesto, è fatto di imbecilli o cose del genere, rimane solo di tentare di metterlo in un angolo, di raccontarlo come impresentabile. Io ho tante di quelle etichette, pecette, manco ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”mi dàin tv, ma nonla mia sfida di confrontarci sul tema dell’immigrazione… Fanno così perché sanno che le nostre idee sono più efficaci delle loro…”. Così Giorgiaad ‘Anni Venti’ su Rai2. Perché molti ‘giornaloni’ continuano a definirla leader di un partito sovranista e di destra? ”Il mondo dell’informazione ha compreso molto bene che un partito” come Fdi, ”di persone libere, orgogliose”, che “non si piegano al mainstream, è un problema”, replica. ”Siccome quando hai un partito del genere – spiega la leader di Fdi – è difficile dire che è disonesto, è fatto di imbecilli o cose del genere, rimane solo di tentare di metterlo in un angolo, di raccontarlo come impresentabile. Io ho tante di quelle etichette, pecette, manco ...

