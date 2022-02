**M5S: prima faccia a faccia Grillo-Conte, poi altri big** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - prima un incontro a due, poi a seguire con gli altri big del M5S. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo -a breve in arrivo a Roma, partito in tarda mattinata da Marina di Bibbona- vedrà prima Giuseppe Conte, poi gli altri big dei 5 Stelle, tra questi Luigi Di Maio e Virginia Raggi. Il garante del Movimento non vedrà il presidente della Camera Roberto Fico, a casa per un'influenza. A chiedere un incontro a due, riferiscono all'Adnkronos fonti beninformate, sarebbe stato Conte, per decidere insieme al garante la strada da battere per uscire dall'angolo, dopo che il Tribunale di Napoli ha di fatto congelato i vertici pentastellati, compresa la nomina dello stesso Conte a presidente del Movimento. Grillo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) -un incontro a due, poi a seguire con glibig del M5S. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe-a breve in arrivo a Roma, partito in tarda mattinata da Marina di Bibbona- vedràGiuseppe, poi glibig dei 5 Stelle, tra questi Luigi Di Maio e Virginia Raggi. Il garante del Movimento non vedrà il presidente della Camera Roberto Fico, a casa per un'influenza. A chiedere un incontro a due, riferiscono all'Adnkronos fonti beninformate, sarebbe stato, per decidere insieme al garante la strada da battere per uscire dall'angolo, dopo che il Tribunale di Napoli ha di fatto congelato i vertici pentastellati, compresa la nomina dello stessoa presidente del Movimento., ...

