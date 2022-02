"Lo stimo più di prima". Carlos Sainz, la confessione su Lewis Hamitlon è un siluro a Max Verstappen (Di giovedì 10 febbraio 2022) “La F1-75? Differente dalle altre macchine, la definirei innovativa al massimo”. Inizia così Carlos Sainz la sua intervista al Corriere della Sera, parlando della vettura del Mondiale che sarà, nell'anno del cambio dei regolamenti e delle monoposto in Formula 1: “prima avevamo le macchine migliori, ma dispettose. Questa Ferrari mi sembra ancora più reattiva, le sospensioni sono più rigide, dovremo abituarci a gestirla. Non credo basti il primo test a Barcellona, ma in Bahrain qualche informazione certa l'avremo”. Sainz: “Non sono un outsider” La parola poi va al Campione 2021 di F1, Max Verstappen, compagno di Sainz ai tempi della Toro Rosso (oggi con il nome di AlphaTauri): “Di lui ammiro la sua capacità di essere veloce in ogni situazione, il coraggio che mostra nel tentare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “La F1-75? Differente dalle altre macchine, la definirei innovativa al massimo”. Inizia cosìla sua intervista al Corriere della Sera, parlando della vettura del Mondiale che sarà, nell'anno del cambio dei regolamenti e delle monoposto in Formula 1: “avevamo le macchine migliori, ma dispettose. Questa Ferrari mi sembra ancora più reattiva, le sospensioni sono più rigide, dovremo abituarci a gestirla. Non credo basti il primo test a Barcellona, ma in Bahrain qualche informazione certa l'avremo”.: “Non sono un outsider” La parola poi va al Campione 2021 di F1, Max, compagno diai tempi della Toro Rosso (oggi con il nome di AlphaTauri): “Di lui ammiro la sua capacità di essere veloce in ogni situazione, il coraggio che mostra nel tentare una ...

