LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz oro 34 anni dopo suo padre! Kilde argento, Crawford agguanta il podio (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 Trentaquattro anni dopo il padre l’austriaco Johannes Strolz riscrive la storia vincendo a mani basse la Combinata alpina dei Giochi Olimpici invernali! Seconda piazza per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, terzo l’outsider canadese James Crawford. L’Italia si consola con la decima posizione di Christof Innerhofer, unico azzurro al via, mentre i grandi delusi del giorno portano i nomi di Marco Schwarz ed Alexis Pinturault. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi dà appuntamento ai prossimi eventi olimpici. Buon proseguimento di giornata! 7.58 Questi i risultati finali: 1 Johannes Strolz (Austria) 2’31”43 2 Aleksander Aamodt Kilde ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.00 Trentaquattroil padre l’austriaco Johannesriscrive la storia vincendo a mani basse laalpina dei Giochi Olimpici invernali! Seconda piazza per il norvegese Aleksander Aamodt, terzo l’outsider canadese James. L’Italia si consola con la decima posizione di Christof Innerhofer, unico azzurro al via, mentre i grandi delusi del giorno portano i nomi di Marco Schwarz ed Alexis Pinturault. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi dà appuntamento ai prossimi eventi olimpici. Buon proseguimento di giornata! 7.58 Questi i risultati finali: 1 Johannes(Austria) 2’31”43 2 Aleksander Aamodt...

