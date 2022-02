“Lei è Norma Cossetto”: il Primato Nazionale torna in edicola con speciale sulle foibe (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – Da qualche anno a questa parte, i gendarmi della memoria (a senso unico) stanno tentando di rimettere in discussione il Giorno del ricordo. E pensare che l’istituzione di questa solennità civile era stata possibile, nel 2004, anche grazie al contributo di politici che provenivano dalla tradizione dell’ormai defunto Pci. Con la caduta del Muro di Berlino, sembrava infatti chiusa l’epoca della contrapposizione ideologica più dura, in nome di una riappacificazione Nazionale. Tutto questo, però, ora è finito, perché in molti, in troppi, pare vogliano instaurare un clima da guerra civile, negando il doveroso cordoglio per i martiri delle foibe. È per questo motivo che il Primato Nazionale ha voluto dedicare la copertina del nuovo numero a Norma Cossetto, che di quella tragica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – Da qualche anno a questa parte, i gendarmi della memoria (a senso unico) stanno tentando di rimettere in discussione il Giorno del ricordo. E pensare che l’istituzione di questa solennità civile era stata possibile, nel 2004, anche grazie al contributo di politici che provenivano dalla tradizione dell’ormai defunto Pci. Con la caduta del Muro di Berlino, sembrava infatti chiusa l’epoca della contrapposizione ideologica più dura, in nome di una riappacificazione. Tutto questo, però, ora è finito, perché in molti, in troppi, pare vogliano instaurare un clima da guerra civile, negando il doveroso cordoglio per i martiri delle. È per questo motivo che ilha voluto dedicare la copertina del nuovo numero a, che di quella tragica ...

