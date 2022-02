Kolarov, niente rescissione con l’Inter: saluterà a fine stagione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aleksandar Kolarov all’Inter fino al termine della stagione Diversamente da quanto era stato detto nelle settimane scorso Aleksandar Kolarov non rescinderà il suo contratto con l’Inter. A riferirlo è il Corriere dello Sport secondo cui il club nerazzurro avrebbe offerto al giocatore un ruolo da osservatore. “Il serbo continua ad allenarsi con il gruppo: gli è stata proposta la risoluzione, con decurtazione di due mensilità, e l’ingresso nell’area degli osservatori, non nello staff di Inzaghi. Ha declinato l’offerta. A meno di sorprese, non ci saranno risparmi sul suo addio anticipato e a fine stagione appenderà le scarpe al chiodo”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aleksandaralfino al termine dellaDiversamente da quanto era stato detto nelle settimane scorso Aleksandarnon rescinderà il suo contratto con. A riferirlo è il Corriere dello Sport secondo cui il club nerazzurro avrebbe offerto al giocatore un ruolo da osservatore. “Il serbo continua ad allenarsi con il gruppo: gli è stata proposta la risoluzione, con decurtazione di due mensilità, e l’ingresso nell’area degli osservatori, non nello staff di Inzaghi. Ha declinato l’offerta. A meno di sorprese, non ci saranno risparmi sul suo addio anticipato e aappenderà le scarpe al chiodo”. L'articolo proviene da intermagazine.

DucaOfficial : RT @_enz29: @smgii1908 Secondo me Kolarov vuole restare nel caso l’Inter vincesse lo scudetto Anche se non ha fatto niente - frango0o : RT @_enz29: @smgii1908 Secondo me Kolarov vuole restare nel caso l’Inter vincesse lo scudetto Anche se non ha fatto niente - _enz29 : @smgii1908 Secondo me Kolarov vuole restare nel caso l’Inter vincesse lo scudetto Anche se non ha fatto niente - news24_inter : #Kolarov rimane fino a fine stagione ?? - storiainter : RT @spondainter: KOLAROV? E' stata proposta la risoluzione del contratto, con decurtazione di 2 mensilità e ingresso nell'area degli osserv… -