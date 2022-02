Juve | sondaggi in corso per un big del Milan | c’è la notizia!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 10 febbraio 2022)inper un big del. E’ questa la notizia venuta fuori nelle ultime ore. I bianconeri, dopo gli acquisti di Zakaria e Vlahovic mettono nel mirino un altro calciatore, questa volta però per il prossimo mercato estivo. Il nome in questione è quello di Franck Kessié, sempre più deciso a non rinnovare il suo contratto con ilin scadenza a giugno. Kessiè,ntusA riportare questa indiscrezione ci ha pensato Nicolò Schira attraverso un tweet: #ntus are reflecting on a possible move for Frank #Kessiè as a free agent in summer. The midfielder has decided not to extend his contract with #ACand has been offered to Bianconeri. No's official bid yet, but only ...