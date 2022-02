Jurassic World: Il dominio, il commento al primo trailer: questo è “effetto wow” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il nostro commento al primo trailer di Jurassic World: Il dominio, il terzo film della trilogia inaugurata da Colin Trevorrow nel 2015, nelle sale il 9 giugno 2022. Tante volte abbiamo desiderato una macchina del tempo per tornare al tempo dei dinosauri per ammirare quelle fantastiche specie animali ormai estinte. Non nascondiamo che oggi la vorremmo per volare al 9 giugno e guardare subito Jurassic World: Il dominio, il terzo film della nuova trilogia giurassica inaugurata nel 2015 da Colin Trevorrow, che torna dietro la macchina da presa per chiudere il cerchio. questo è l'effetto che ci ha fatto il primo trailer del nuovo film appena pubblicato da Universal Pictures, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il nostroaldi: Il, il terzo film della trilogia inaugurata da Colin Trevorrow nel 2015, nelle sale il 9 giugno 2022. Tante volte abbiamo desiderato una macchina del tempo per tornare al tempo dei dinosauri per ammirare quelle fantastiche specie animali ormai estinte. Non nascondiamo che oggi la vorremmo per volare al 9 giugno e guardare subito: Il, il terzo film della nuova trilogia giurassica inaugurata nel 2015 da Colin Trevorrow, che torna dietro la macchina da presa per chiudere il cerchio.è l'che ci ha fatto ildel nuovo film appena pubblicato da Universal Pictures, ...

