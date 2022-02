Insulti e battute razziste, il potentissimo capo degli arbitri inglesi bullizzava i suoi sottoposti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il grande capo degli arbitri inglesi, David Elleray, è accusato di maltrattare e bullizzare i suoi sottoposti, con un comportamento “fatto di osservazioni inappropriate”, da una indagine della FA, la federcalcio inglese. Elleray presiede il corrispettivo inglese dell’Aia da più di un decennio e si dimetterà quest’estate. E’ stata una figura dominante del sistema, dal 2005 quando fu eletto per la prima volta. Il Telegraph riporta svariate testimonianze anonime, con accuse personali di dipendenti diretti di Elleray. Un ex dipendente del dipartimento arbitrale che soffriva di una malattia genetica dell’occhio che ha richiesto sei mesi di assenza dal lavoro e che ora è classificato come legalmente cieco, sostiene che Elleray prendeva alla leggera le sue condizioni facendo osservazioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il grande, David Elleray, è accusato di maltrattare e bullizzare i, con un comportamento “fatto di osservazioni inappropriate”, da una indagine della FA, la federcalcio inglese. Elleray presiede il corrispettivo inglese dell’Aia da più di un decennio e si dimetterà quest’estate. E’ stata una figura dominante del sistema, dal 2005 quando fu eletto per la prima volta. Il Telegraph riporta svariate testimonianze anonime, con accuse personali di dipendenti diretti di Elleray. Un ex dipendente del dipartimento arbitrale che soffriva di una malattia genetica dell’occhio che ha richiesto sei mesi di assenza dal lavoro e che ora è classificato come legalmente cieco, sostiene che Elleray prendeva alla leggera le sue condizioni facendo osservazioni ...

