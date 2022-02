Incendi | Argentina | a Corrientes dichiarato stato di emergenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Argentina

Agenzia ANSA

Il nord dell'e' in fiamme a causa degliche sono divampati a Corrientes, situata nella parte settentrionale del Paese. La citta' ha dichiarato lo stato di emergenza e il disastro agricolo. 10 ...La previsione sulla produzione di soia e mais per Brasile enon si e' discostata molto da ... Sul fronte meteo, clima secco e forti venti fanno temere lo scoppio diin ampie aree del ...Il nord dell'Argentina e' in fiamme a causa degli incendi che sono divampati a Corrientes, situata nella parte settentrionale del Paese. La citta' ha dichiarato lo stato di emergenza e il disastro ...Notte di fuoco a Licata dove nel giro di poche ore i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina sono intervenuti per ben due volte per spegnere altrettanti incendi di auto. Il primo ...