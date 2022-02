Francesca Donato dice che non andrà più in tv (ma solo “in certe trasmissioni televisive”) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo mesi a fare figuracce a reti unificate e a propinare bufale sui vaccini e sulla pandemia, arriva l’auto-embargo dalla televisione di Francesca Donato. Non è chiaro se non sarà più ospite di nessuna trasmissione, ma probabilmente non la vedremo più in onda sulle frequenze di La7, l’emittente che – più di tutte – le ha dato spazio e voce nel corso di vari programmi (tra Di Martedì e Non è l’Arena, per citare solamente i programmi più seguiti della rete) Dopo due ore di processo in contumacia a genitori di bimbi malati, ingiurie e accuse infamanti a medici defunti e attacchi personali di bassissimo livello, ho deciso che a queste trasmissioni vergognose non mi vedranno mai più. Continuerò a informarvi su canali più seri. — Francesca Donato (@ladyonorato) February 9, 2022 “Dopo due ore di processo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo mesi a fare figuracce a reti unificate e a propinare bufale sui vaccini e sulla pandemia, arriva l’auto-embargo dalla televisione di. Non è chiaro se non sarà più ospite di nessuna trasmissione, ma probabilmente non la vedremo più in onda sulle frequenze di La7, l’emittente che – più di tutte – le ha dato spazio e voce nel corso di vari programmi (tra Di Martedì e Non è l’Arena, per citare solamente i programmi più seguiti della rete) Dopo due ore di processo in contumacia a genitori di bimbi malati, ingiurie e accuse infamanti a medici defunti e attacchi personali di bassissimo livello, ho deciso che a questevergognose non mi vedranno mai più. Continuerò a informarvi su canali più seri. —(@ladyonorato) February 9, 2022 “Dopo due ore di processo ...

