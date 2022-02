Foibe, Draghi “Totalitarismi e odio non trovino mai più spazio” (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E ricordiamo tutti coloro che furono costretti a lasciare la propria terra. Le loro storie sono un avvertimento quanto mai attuale del pericolo rappresentato dai Totalitarismi e dalla violenza politica. Perchè quelle divisioni, quell'odio, quei soprusi non trovino mai più spazio in Europa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio MarioDraghi, in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo, aPalazzo Madama, alla presenza, tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Senato Elisabetta Casellati e del vicepresidente della Camera Ettore Rosato.“A distanza di oltre settant'anni, dobbiamo cogliere l'opportunità di questa giornata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E ricordiamo tutti coloro che furono costretti a lasciare la propria terra. Le loro storie sono un avvertimento quanto mai attuale del pericolo rappresentato daie dalla violenza politica. Perchè quelle divisioni, quell', quei soprusi nonmai piùin Europa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo, aPalazzo Madama, alla presenza, tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Senato Elisabetta Casellati e del vicepresidente della Camera Ettore Rosato.“A distanza di oltre settant'anni, dobbiamo cogliere l'opportunità di questa giornata ...

