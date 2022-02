Dramma a Uomini e donne: la dama scoppia in lacrime per le parole dell’ex cavaliere (Di giovedì 10 febbraio 2022) Attimi di tensione e dolore per una delle dame più conosciute del parterre femminile. A Uomini e donne va in scena il Dramma della torinese, spiazzata dall’ex. Attimi di grande… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Attimi di tensione e dolore per una delle dame più conosciute del parterre femminile. Ava in scena ildella torinese, spiazzata dall’ex. Attimi di grande… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LauraDelliColli : Questo è il backstage della nuova campagna in arrivo per ?@UNHCRItalia? . E’ un’iniziativa di solidarietà per il po… - Pat_1068 : RT @Miky04060237: Nel Giorno del Ricordo teniamo viva la memoria delle donne e degli uomini italiani morti nelle Foibe e il dramma dei nost… - Miky04060237 : Nel Giorno del Ricordo teniamo viva la memoria delle donne e degli uomini italiani morti nelle Foibe e il dramma de… - fabio_sona : @sbruffino Il termine 'esponenziale' applicato ai modelli SIR che descrivono la diffusione di un virus, è stato il… - calcevivi : @ilmanifesto Fidiamoci degli italiani. Fidiamoci delle commemorazioni. Poi guardiamo la tv e ascoltiamo: la tragedi… -