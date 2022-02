Donatella Raffai | morto il volto storico di “chi l’ha visto”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) È morta. Conduttrice edi “Chi?” e dell’antesignano “Telefono Giallo“ (con Corrado Augias), aveva 78 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stato il marito, Sergio Maestranzi, ex regista della Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e dopo due precedenti matrimoni. “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore,una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata”, ha detto il marito. “Sono state dette tante cose, ma è tutto molto semplice”. La vita della conduttrice, marchigiana di Fabriano in provincia di Ancona, ha vissuto gran parte della sua ...

TvTalk_Rai : Ci ha lasciato Donatella Raffai, 78 anni. Giornalista di grande rigore, ha disegnato l’impronta di Chi l’ha visto.… - fanpage : Addio a #DonatellaRaffai, la prima storica conduttrice di #chilhavisto - Agenzia_Ansa : Addio a Donatella Raffai, primo volto storico di Chi l'ha visto? #ANSA - Giornaleditalia : #silviomaestranzi Silvio Maestranzi, chi è il marito di Donatella Raffai: la sua lunga carriera da regista - miriamartemisya : RT @chilhavistorai3: Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al ma… -

Si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, "Chi l'ha visto?" e dell'antesignano "Telefono Giallo" (con Corrado Augias), morta a 78 anni: i funerali si terranno l'11 febbraio. La tv è in lutto per la scomparsa ...