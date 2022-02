“Delia, devi saperlo”. Urla fuori dal GF Vip, caos nella Casa: i concorrenti scoprono la verità su Alex Belli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora un colpo di scena al ‘GF Vip’ e clamorosamente ad essere protagonista, senza essere coinvolto in prima persona, è Alex Belli. La sua presenza, nonostante non ci sia più nella Casa più spiata d’Italia dopo la squalifica comminata dal reality, è qualcosa che sta sorprendendo proprio tutti. Riesce infatti sempre a far parlare di sé anche fuori dal reality e ciò che è successo in queste ore ha provocato inevitabilmente alcune reazioni da parte dei concorrenti, che hanno udito parole inequivocabili. Come saprete, Alex Belli comunque farà il suo ritorno al ‘GF Vip’. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini è rimasto vago: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora un colpo di scena al ‘GF Vip’ e clamorosamente ad essere protagonista, senza essere coinvolto in prima persona, è. La sua presenza, nonostante non ci sia piùpiù spiata d’Italia dopo la squalifica comminata dal reality, è qualcosa che sta sorprendendo proprio tutti. Riesce infatti sempre a far parlare di sé anchedal reality e ciò che è successo in queste ore ha provocato inevitabilmente alcune reazioni da parte dei, che hanno udito parole inequivocabili. Come saprete,comunque farà il suo ritorno al ‘GF Vip’. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini è rimasto vago: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap ...

Danib55271087 : @lareginaderoma Soleil di Alex che entra lo sa già, devi dirle di non fidarsi di Delia che le sta mentendo , che è d’accordo con Alex - scottinina1 : @AXBproduction tutto sta qua io mi domando se la vuoi bene perché devi entrare in casa e farla soffrire ancora di p… - cherotturadicaz : TIKTONIO ASCOLTAMI DEVI CAGARTI DELIA #jerù - Ilbimbodisole1 : Apparte che Alex non è sposato con delia però pure se fosse QUALE il problema non giustifica che tu devi INSULTare… - roseserenity2_0 : Delia, la bocca la devi tenere chiusa #jeru -