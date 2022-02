Decarbonizzare l'industria della carta, accordo Cib e Assocarta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Il biometano rappresenta una delle leve più efficaci per Decarbonizzare il settore cartario e raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici del nostro Paese. Inoltre, può rappresentare per le industrie energivore una risposta ai rincari quotidiani dell'energia. Per questo, il Cib (Consorzio italiano biogas) e Assocarta hanno siglato un accordo di collaborazione per supportare la riconversione a biometano degli impianti biogas esistenti e lo sviluppo di nuove iniziative per la produzione di biometano dalla filiera agroindustriale, quale spinta per la decarbonizzazione dei cicli produttivi energivori, in linea con quanto previsto dalla direttiva Red 2 e dalle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). “Le nostre aziende agricole produttrici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Il biometano rappresenta una delle leve più efficaci peril settorerio e raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici del nostro Paese. Inoltre, può rappresentare per le industrie energivore una risposta ai rincari quotidiani dell'energia. Per questo, il Cib (Consorzio italiano biogas) e Assohanno siglato undi collaborazione per supportare la riconversione a biometano degli impianti biogas esistenti e lo sviluppo di nuove iniziative per la produzione di biometano dalla filiera agrole, quale spinta per la decarbonizzazione dei cicli produttivi energivori, in linea con quanto previsto dalla direttiva Red 2 e dalle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). “Le nostre aziende agricole produttrici di ...

Advertising

TV7Benevento : Decarbonizzare l'industria della carta, accordo Cib e Assocarta - - fisco24_info : Decarbonizzare l'industria della carta, accordo Cib e Assocarta: (Adnkronos) - Per supportare la riconversione a bi… - AgeeiPress : #Biometano, @consorziobiogas e @ASSOCARTA firmano un accordo per #decarbonizzare l'industria della carta - Agenparl : BIOMETANO: CIB CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E ASSOCARTA FIRMANO UN ACCORDO PER DECARBONIZZARE L’INDUSTRIA DELLA CARTA)… -