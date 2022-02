Covid Ragusa, 7936 positivi: morti due sciclitani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ragusa – Scendono i positivi al Covid e continuano ad aumentare i morti. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 10 febbraio 2022. I positivi in totale sono 7.936 di cui 7.824 si trovano in isolamento domiciliare e 84 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 27 nella Rsa e 1 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 46.711 e il numero dei morti che arriva a 453. Due i morti registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due sciclitani, padre e figlia. Il padre di 86 anni, vaccinato con una dose, è morto nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica mentre la figlia di 50 anni, non vaccinata, è morta all’ospedale Giovanni Paolo II di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 10 febbraio 2022)– Scendono iale continuano ad aumentare i. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp didi oggi 10 febbraio 2022. Iin totale sono 7.936 di cui 7.824 si trovano in isolamento domiciliare e 84 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria, 27 nella Rsa e 1 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 46.711 e il numero deiche arriva a 453. Due iregistrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due, padre e figlia. Il padre di 86 anni, vaccinato con una dose, è morto nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica mentre la figlia di 50 anni, non vaccinata, è morta all’ospedale Giovanni Paolo II di ...

