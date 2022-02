Covid, proteste No vax in Canada: i camionisti bloccano un altro valico con gli Usa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovo blocco No vax in Canada. I camionisti contrari alle restrizioni anti-Covid e all’obbligo vaccinale hanno occupato un altro importante valico con gli Stati Uniti, quello di Emerson, come riferisce la polizia di Manitoba al punto da «bloccare il traffico da nord verso sud e viceversa». Il valico di Emerson è fondamentale perché collega Manitoba con il Nord Dakota. Da due settimane i manifestanti hanno paralizzato la capitale canadese Ottawa bloccando, di fatto, le strade del centro. Presi di mira alcuni punti strategici come l’Ambassador Bridge che collega la città di Windsor in Canada a Detroit negli Stati Uniti. Ponte su cui passano 40 mila persone ogni giorno. Intanto, le fabbriche di Toyota e Ford si sono viste costrette a chiudere, seppur temporaneamente, in ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovo blocco No vax in. Icontrari alle restrizioni anti-e all’obbligo vaccinale hanno occupato unimportantecon gli Stati Uniti, quello di Emerson, come riferisce la polizia di Manitoba al punto da «bloccare il traffico da nord verso sud e viceversa». Ildi Emerson è fondamentale perché collega Manitoba con il Nord Dakota. Da due settimane i manifestanti hanno paralizzato la capitale canadese Ottawa bloccando, di fatto, le strade del centro. Presi di mira alcuni punti strategici come l’Ambassador Bridge che collega la città di Windsor ina Detroit negli Stati Uniti. Ponte su cui passano 40 mila persone ogni giorno. Intanto, le fabbriche di Toyota e Ford si sono viste costrette a chiudere, seppur temporaneamente, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: proteste in Canada, chiudono fabbriche Toyota e Ford. Problemi e ritardi anche nell'impianto di Stellantis i… - ilpost : In Nuova Zelanda la polizia ha arrestato oltre 120 persone durante una protesta contro le restrizioni ispirata da q… - Agenzia_Ansa : Proteste sulle restrizioni anti Covid in Nuova Zelanda. I camion circondano il Congresso in un'iniziativa ispirata… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: proteste in Canada, chiudono fabbriche Toyota e Ford. Problemi e ritardi anche nell'impianto di Stellantis in Onta… - cuffarofilippo : Camionisti seri! -