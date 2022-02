Covid oggi Puglia, 5.778 contagi e 21 morti: bollettino 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.778 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 21 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 40.824 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.600; Provincia di Bat: 408; Provincia di Brindisi: 579; Provincia di Foggia: 936; Provincia di Lecce: 1.482; Provincia di Taranto: 717; Residenti fuori regione: 35; Provincia in definizione: 21. Le persone attualmente positive sono 101.544. I pazienti Covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 748. In terapia intensiva, invece, 68 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.778 ida coronavirus in Toscana, 102022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 21. I nuovisono stati individuati su 40.824 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.600; Provincia di Bat: 408; Provincia di Brindisi: 579; Provincia di Fa: 936; Provincia di Lecce: 1.482; Provincia di Taranto: 717; Residenti fuori regione: 35; Provincia in definizione: 21. Le persone attualmente positive sono 101.544. I pazientiin ospedale ricoverati in area non critica sono 748. In terapia intensiva, invece, 68 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

