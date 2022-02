Covid, il rapporto Gimbe: “Scendono i contagi e i ricoveri, ma non i decessi. Calo in quasi tutte le Regioni, oltre 7 milioni di persone non ancora vaccinate” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il monitoraggio dell'ultima settimana: i posti letto occupati diminuiscono sia in area medica (-7,7%) che in terapia intensiva (-11,2%) Leggi su lastampa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il monitoraggio dell'ultima settimana: i posti letto occupati diminuiscono sia in area medica (-7,7%) che in terapia intensiva (-11,2%)

Advertising

GiovaQuez : Rapporto annuale Aifa sulla vaccini anti Covid. Su 108,5 milioni di somministrazioni gli eventi gravi sono lo 0,02%… - Agenzia_Ansa : L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccin… - sole24ore : ?? #Coronavirus, tutti i dati del «Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19», presentato dall'Aifa… - GIMBE : RT @LaStampa: Covid, il rapporto Gimbe: “Scendono i contagi e i ricoveri, ma non i decessi. Calo in quasi tutte le Regioni, oltre 7 milioni… - LaStampa : Covid, il rapporto Gimbe: “Scendono i contagi e i ricoveri, ma non i decessi. Calo in quasi tutte le Regioni, oltre… -