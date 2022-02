Claire Foy | incubo stalker per l' attrice di The Crown

(Di giovedì 10 febbraio 2022)Foy è stata vittima di uno: l'uomo ha cercato di aggredire l'interprete della Regina Elisabetta nella serie TheFoy, la giovane regina Elisabetta di The, è stata perseguitata da un uomo che è arrivato a bussare ripetutamente alla porta della sua abitazione per aggredirla. Negli ultimi mesi, la vita diFoy è stata turbata da una presenza inquietante, quella di unoche aveva iniziato a mandarle mail incessanti per poi passare a molestie più gravi. La notizia è stata diffusa dai media del Regno Unito che hanno raccontato l'escalation delle molestie, iniziate con l'invio di e-mail, che con il passare del tempo sono diventate sempre più numerose e violente, e terminate con il tentativo …

Claire Foy, la giovane regina Elisabetta di The Crown, è stata perseguitata da un uomo che è arrivato a bussare ripetutamente alla porta della sua abitazione per aggredirla. Negli ultimi mesi, la vita di Claire Foy è stata turbata da una presenza inquietante, quella di uno stalker che aveva iniziato a mandarle mail incessanti per poi passare a molestie più gravi. La notizia è stata diffusa dai media del Regno Unito che hanno raccontato l'escalation delle molestie, iniziate con l'invio di e-mail, che con il passare del tempo sono diventate sempre più numerose e violente, e terminate con il tentativo di aggredirla.