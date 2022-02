Che ci fa l’Olanda con il commissario al MeToo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da oggi nei Paesi Bassi le regole di convivenza post MeToo saranno decise da un commissario governativo che vigila sui comportamenti trasgressivi e le violenze sessuali. E’ una figura istituzionale inedita, non solo dalle parti di Amsterdam ma anche negli altri paesi europei. La decisione è stata bipartisan, sulla spinta di un ministero a trazione Democraten 66 (Istruzione, salute e scienza, presieduto da Robbert Dijkgraaf) e di un altro targato Appello cristiano-democratico (Affari sociali e occupazione, lo guida Karien van Gennip). Il commissario designato è invece una figura super partes come Mariëtte Hamer: mediatrice esterna per la delicata formazione del quarto governo del premier Mark Rutte, presidente del Consiglio socioeconomico dei Paesi Bassi (Ser) dal 2014 e prima ancora capogruppo dei socialisti del PvdA alla Camera – ora ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da oggi nei Paesi Bassi le regole di convivenza postsaranno decise da ungovernativo che vigila sui comportamenti trasgressivi e le violenze sessuali. E’ una figura istituzionale inedita, non solo dalle parti di Amsterdam ma anche negli altri paesi europei. La decisione è stata bipartisan, sulla spinta di un ministero a trazione Democraten 66 (Istruzione, salute e scienza, presieduto da Robbert Dijkgraaf) e di un altro targato Appello cristiano-democratico (Affari sociali e occupazione, lo guida Karien van Gennip). Ildesignato è invece una figura super partes come Mariëtte Hamer: mediatrice esterna per la delicata formazione del quarto governo del premier Mark Rutte, presidente del Consiglio socioeconomico dei Paesi Bassi (Ser) dal 2014 e prima ancora capogruppo dei socialisti del PvdA alla Camera – ora ...

