Ceferin: «Problemi con Juve, Barça e Real? No, pronto ad ascoltare Agnelli» (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Il 2021 è stato un anno folle. Rimango ottimista senza lasciarmi trasportare. Prima di tutto, se credo agli esperti, la pandemia sta lentamente finendo. Per quanto riguarda la politica, le stranezze non finiscono mai. La sorpresa è che grandi uomini d’affari che si suppone conoscano gli affari se ne escono con queste idee. Se c’è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Il 2021 è stato un anno folle. Rimango ottimista senza lasciarmi trasportare. Prima di tutto, se credo agli esperti, la pandemia sta lentamente finendo. Per quanto riguarda la politica, le stranezze non finiscono mai. La sorpresa è che grandi uomini d’affari che si suppone conoscano gli affari se ne escono con queste idee. Se c’è L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Ceferin: «Problemi con Juve, Barça e Real Madrid? No, sono anche pronto ad ascoltare Agnelli» - CalcioFinanza : Ceferin: «Problemi con Juve, Barça e Real Madrid? No, sono anche pronto ad ascoltare Agnelli»… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ceferin: «Problemi con Juve, Barça e Real? No, pronto ad ascoltare Agnelli»: «Il 2021 è stato… - Up_78erailmio : RT @LeonettiFrank: Ceferin:' Non ho problemi con i tre club, dovessero chiedere un incontro, parlerei con loro, per il bene del calcio. Di… - Spazio_J : 'I club che hanno avviato il progetto Superlega? Non ho problemi con loro!': le parole di Ceferin -… -