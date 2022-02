Bronchiolite | quando il neonato fatica a respirare Sintomi | conseguenze e rischi

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Quello che per gli adulti può apparire come un semplice e innocuo raffreddore stagionalea di essere per i bambini, specie quelli più piccoli, un problema anche molto serio. È il caso della, un’infezione virale acuta la cui diffusione è legata al Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), ma anche altri virus quali adenovirus, coronavirus, rinovirus e virus influenzali e parainfluenzali. È una condizione che si manifesta prevalentemente primi sei mesi di vita (e in generale entro i primi due anni di vita del bambino) con una maggiore incidenza tra novembre e marzo (dall’autunno all’inverno). Nonostante nella maggior parte dei casi lasi manifesti con una forma lieve, con una prognosi positiva e una risoluzione breve (entro due o tre settimane) senza il ricorso ad alcun tipo di cura, è un’infezione che può dare ...