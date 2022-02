Better Call Saul, Bob Odenkirk: "Dopo l'attacco di cuore sul set non avevo polso" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bob Odenkirk ha ricostruito i drammatici istanti dell'infarto che lo ha colpito l'anno scorso sul set di Better Call Saul, di cui però non ha memoria. Bob Odenkirk ha ricordato la drammatica esperienza sul set di Better Call Saul quando, lo scorso luglio, è stato colpito da un infarto mentre era impegnato nelle riprese della serie AMC. tra i dettagli svelati l'attore svela che, Dopo essere collassato sul set, non aveva polso. "Stavamo girando una scena, giravamo da tutto il giorno e fortunatamente non sono tornato alla mia roulotte", ha confessato Bob Odenkirk al New York Times, aggiungendo che si stava prendendo una pausa con i co-protagonisti Patrick Fabian e Rhea Seehorn al momento dell'incidente - ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bobha ricostruito i drammatici istanti dell'infarto che lo ha colpito l'anno scorso sul set di, di cui però non ha memoria. Bobha ricordato la drammatica esperienza sul set diquando, lo scorso luglio, è stato colpito da un infarto mentre era impegnato nelle riprese della serie AMC. tra i dettagli svelati l'attore svela che,essere collassato sul set, non aveva. "Stavamo girando una scena, giravamo da tutto il giorno e fortunatamente non sono tornato alla mia roulotte", ha confessato Bobal New York Times, aggiungendo che si stava prendendo una pausa con i co-protagonisti Patrick Fabian e Rhea Seehorn al momento dell'incidente - ...

