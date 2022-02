Bereszynski | Volevo tornare in Polonia dopo la prima partita in Italia

Advertising

SampNews24 : La rivelazione di #Bereszynski: «Dopo la gara con la #Roma volevo lasciare la #Sampdoria» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore, rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo scappar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore, rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo scappar… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore, rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo scappar… - apetrazzuolo : SAMPDORIA - Bereszynski: 'Capitan futuro? Sarebbe un onore, rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Bereszynski Volevo

Bartoszsi racconta e guarda al suo futuro con la maglia della Sampdoria . Il difensore blucerchiato ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando del suo rinnovo contrattuale ...Rinnovo? E pensare che dopo la prima partitascappare… Iniziai con un ko, 4 - 0 con la Roma. Pensai: non è il posto per me. Il colpo più bello è l'assist per il gol di Quagliarella di ...Bartosz Bereszynski ha svelato un retroscena sul suo esordio al Ferraris contro la Roma. Al termine della partita, il terzino della Sampdoria disse una cosa particolare al padre. Ecco il racconto del ...Bartosz Bereszynski si racconta e guarda al suo futuro con la maglia ... E ho già indossato anche la fascia di capitano: è bellissimo averla al braccio. Vuol dire che sono diventato un punto di ...