**Bce: dal 2023 stop a deroga requisiti patrimoniali** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - La Bce annuncia la fine delle deroghe ai requisiti patrimoniali dopo che nel 2021 il 'processo di revisione e valutazione prudenziale' (Srep) sul settore bancario condotto dalla Bce ha rivelato "valori sostanzialmente stabili, mentre le istituzioni significative mantengono solide posizioni di capitale e liquidità e la maggior parte degli istituti supera i livelli richiesti dai requisiti patrimoniali e dalle linee guida". Comunicando i risultati dell'ultima analisi infatti la Banca centrale europea "non ritiene necessario consentire alle banche di operare oltre dicembre 2022 al di sotto del livello di capitale" richiesto mentre dopo marzo 2022 sarà cancellata "la misura di vigilanza che consente loro di escludere le esposizioni delle banche centrali" dal loro rapporto sulla leva finanziaria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - La Bce annuncia la fine delle deroghe aipatrimoniali dopo che nel 2021 il 'processo di revisione e valutazione prudenziale' (Srep) sul settore bancario condotto dalla Bce ha rivelato "valori sostanzialmente stabili, mentre le istituzioni significative mantengono solide posizioni di capitale e liquidità e la maggior parte degli istituti supera i livelli richiesti daipatrimoniali e dalle linee guida". Comunicando i risultati dell'ultima analisi infatti la Banca centrale europea "non ritiene necessario consentire alle banche di operare oltre dicembre 2022 al di sotto del livello di capitale" richiesto mentre dopo marzo 2022 sarà cancellata "la misura di vigilanza che consente loro di escludere le esposizioni delle banche centrali" dal loro rapporto sulla leva finanziaria.

