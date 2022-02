Ascolti tv 9 febbraio 2022 | il Milan affonda la Lazio e fa volare Canale5

(Di giovedì 10 febbraio 2022)tv: la partita di Coppa Italia vince la serata davanti al film di Rai1 e a Rai3 Si conferma un vero affare per Mediaset la Coppa Italia, tant’è che ieri per la seconda serata di filaha vinto la gara deglitv delle reti generaliste grazie alla partita, vinta dai rossoneri per 4 a 0 valevole per i quarti di finale della coppa nazionale, registrando il 19,38% con 4,642 milioni di tifosi collegati. Il giorno prima il match Roma-Inter sulla stessa rete aveva raccolto il 20,4% e 4,9 milioni. Seconda posizione per il film Cosa mi lasci di te su Rai1 con il 13,73% e 2,892 milioni di telespettatori, mentre la medaglia di bronzo va a Chi l’ha visto? su Rai3 con l’11,59% e 2,307 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva raccolto il 5,72% e ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - infoitcultura : Ascolti tv ieri mercoledì 9 febbraio 2022: share di Cosa mi lasci di te, Milan-Lazio-Dati Auditel - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 9 febbraio 2022. Milan-Lazio al 19,4%, Sciarelli all’11,6%, Le Iene all’8,9% - tvzoomitalia : #Ascoltitv 9 febbraio 2022: il Milan affonda la Lazio e fa volare Canale5. Milan-Lazio 19,38%, “Cosa mi lasci di te… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 9 febbraio 2022: il Milan affonda la Lazio e fa volare Canale5. Milan-Lazio 19,38%, “Cosa mi lasci di te… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

... venerdì 11. The Joker and The Queen è il nuovo singolo di Ed Sheeran e Taylor Swift ... che nella versione originale è già disponibile su Spotify, ha registrato oltre 23 milioni dida ...Redazione Sorrisi Canale 5, Milan - Lazio : 4.642.000 spettatori (share 19,38%) Rai1, Cosa mi lasci di te : 2.892.000 spettatori (share 13,73%) Rai3, Chi l'ha visto? : 2.307.000 spettatori (share 11,...Le Iene ripartono da Belen Rodriguez. La conduttrice è stata scelta per affiancare in studio Teo Mammucari per i prossimi mesi. Una coppia spumeggiante che nella puntata di mercoledì 9 febbraio su Ita ...Ma noi non accettiamo più compromessi. Rilanciamo e diciamo se la politica vuole ascoltare dal 18 al 20 febbraio a Roma ci saranno gli stati generali in cui elaboreremo una proposta: quella che deve ...