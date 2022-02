Anche la NASA è preoccupata dei tanti satelliti di Starlink in orbita attorno alla Terra (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ha stimato che se Starlink continuerà a espandersi, gli oggetti in orbita al di sotto dei 600 km di altitudine quintuplicheranno presto.... Leggi su dday (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ha stimato che secontinuerà a espandersi, gli oggetti inal di sotto dei 600 km di altitudine quintuplicheranno presto....

Advertising

MartiGiannini : Gli ultracinquantenni che quando usano il computer, tipo cose banalissime come Word o Chrome, si sentono padroni de… - MatrixMu : RT @1V4vendetta: noi di 40 anni siamo l’anello tecnologico di congiunzione tra i boomer e gli zoomer, ovvero viviamo anche senza telefono e… - CarriaggioM : RT @SalvatoreMirag7: Se vi vá, giretto del mondo in 1,5 minuti, é gratis #sudinrete Si vede anche la Sicilia nel giro del mondo in 90 seco… - SalvatoreMirag7 : Se vi vá, giretto del mondo in 1,5 minuti, é gratis #sudinrete Si vede anche la Sicilia nel giro del mondo in 90 s… - Giunorja : La falsità si nasa da lontano anche se voi pensate di no, please guys -