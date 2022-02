(Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News-INTER 0-1: L'ULTIMA BATTAGLIA DIL'ultima partita diè finita.-inter 1-0, e il Re del calcio si arrende dopo aver dominato per anni il mondo del pallone. I tifosi sono in lutto: una leggenda se ne va. Il(una formazione composta da crucco, garrincha, baresi, altobelli e) viene sconfitto dall'Inter di Herrera con un gol di suazo. La partita è molto equilibrata e il pubblico assiste ad un grande spettacolo. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da un gran numero di occasioni da rete da entrambe le parti, ma il risultato non cambia.conclude la sua carriera con una sconfitta.?: "Serie A? Sonoto per il, ma se l'Inter vince a ...

Advertising

fcin1908it : Amadeus: “Scudetto? Mi preoccupa il Napoli, ma se l’Inter vincesse al Maradona…” - Pall_Gonfiato : #Amadeus è intervenuto a #TMWRadio - TUTTOJUVE_COM : Amadeus: 'Mai pensare che la Juventus sia fuori dalla lotta Scudetto, soprattutto con Vlahovic' - GianluVisco : RT @TMW_radio: ??? #Maracanà #Amadeus ??? «#Sanremo un successo, ma ora lo #scudetto con l’#Inter per dedicare ‘Ciao Ciao’ a tutte le insegu… - marcopiccari1 : RT @TMW_radio: ??? #Maracanà #Amadeus ??? «#Sanremo un successo, ma ora lo #scudetto con l’#Inter per dedicare ‘Ciao Ciao’ a tutte le insegu… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Scudetto

Con quel naso che si ritrova,avrebbe rischiato sicuramente la vita in quanto la superficie ... dove tutto è possibile anche vincere unosenza cash ma con tanti debiti. E allora, ...Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Sportiva,si è espresso così sulla lotta. JUVE ...Non voglio scegliere una gioia, vorrei avere entrambe. Sanremo è andato bene e mi auguro lo Scudetto di Inzaghi". A chi associa le canzoni di quest'anno? "'Brividi' sono adesso con il Milan in Coppa ...Il conduttore Amadeus a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della sua Inter e non solo. Innanzitutto complimenti per il successo di Sanremo: "Cinque serate di belle canzoni da vivere e cantare ...